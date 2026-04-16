Dottorato honoris causa alla Lumsa per il presidente di Bf Vecchioni

Da laverita.info 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di una grande azienda agroindustriale quotata in borsa ha ricevuto un dottorato honoris causa in Mediterranean Studies presso un ateneo romano. Il riconoscimento è stato conferito per il suo ruolo nel coniugare strategie aziendali con obiettivi di sostenibilità economica e ambientale. La cerimonia si è svolta ieri, alla presenza di rappresentanti accademici e istituzionali.

Federico Vecchioni, presidente esecutivo di Bonifiche Ferraresi, il più importante gruppo agroindustriale italiano quotato in Borsa, ha ricevuto ieri il dottorato di ricerca honoris causa in Mediterranean Studies. History Law & Economics dalla Lumsa, la Libera Università Maria Santissima Assunta. Il conferimento, approvato dal dipartimento di giurisprudenza, economia e comunicazione dell’ateneo - con successiva delibera del Senato Accademico - si deve al fatto che la figura professionale di Vecchioni rappresenta «un punto di riferimento di rilievo nel panorama dell’economia agroalimentare italiana e mediterranea, per la capacità di coniugare visione strategica, innovazione tecnologica e attenzione ai profili di sostenibilità economica, sociale e ambientale».🔗 Leggi su Laverita.info

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