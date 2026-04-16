Dottorato honoris causa alla Lumsa per il presidente di Bf Vecchioni

Il presidente di una grande azienda agroindustriale quotata in borsa ha ricevuto un dottorato honoris causa in Mediterranean Studies presso un ateneo romano. Il riconoscimento è stato conferito per il suo ruolo nel coniugare strategie aziendali con obiettivi di sostenibilità economica e ambientale. La cerimonia si è svolta ieri, alla presenza di rappresentanti accademici e istituzionali.

Federico Vecchioni, presidente esecutivo di Bonifiche Ferraresi, il più importante gruppo agroindustriale italiano quotato in Borsa, ha ricevuto ieri il dottorato di ricerca honoris causa in Mediterranean Studies. History Law & Economics dalla Lumsa, la Libera Università Maria Santissima Assunta. Il conferimento, approvato dal dipartimento di giurisprudenza, economia e comunicazione dell’ateneo - con successiva delibera del Senato Accademico - si deve al fatto che la figura professionale di Vecchioni rappresenta «un punto di riferimento di rilievo nel panorama dell’economia agroalimentare italiana e mediterranea, per la capacità di coniugare visione strategica, innovazione tecnologica e attenzione ai profili di sostenibilità economica, sociale e ambientale».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dottorato honoris causa alla Lumsa per il presidente di Bf Vecchioni Notizie correlate Bf, dalla Lumsa il dottorato honoris causa a Federico VecchioniL'Università Lumsa ha conferito honoris causa, al presidente esecutivo del gruppo agroindustriale Bf, Federico Vecchioni, il dottorato di ricerca in... Leggi anche: Università LUMSA, Federico Vecchioni riceve il Dottorato di Ricerca honoris causa in Mediterranean Studies. History Law & Economics Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dottorato Honoris Causa a Mirzia Rosa Bianca; Dottorato honoris causa alla professoressa Angela Misiano per l'impegno nella divulgazione scientifica; L’università Lumsa ha conferito il dottorato honoris causa a Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF; Dottorato honoris causa in Fisica ad Angela Misiano: l’Unical celebra l’eccellenza nella divulgazione. Reggio Calabria, dottorato honoris causa ad Angela Misiano. Versace: gioia e soddisfazioneA nome dell’intera comunità metropolitana di Reggio Calabria esprimiamo la nostra gioia e soddisfazione per il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa assegnato alla professoressa Angela ... strettoweb.com L’UniCal conferisce il Dottorato honoris causa in Fisica ad Angela Misiano: un riconoscimento all’eccellenzaAngela Misiano insignita del dottorato honoris causa in Fisica. Il riconoscimento alla responsabile del Planetarium di Reggio Calabria per una vita dedicata alla scienza e ai giovani. cosenzapost.it DOTTORATO HONORIS CAUSA AD ANGELA MISIANO, IL PLAUSO DELLE ISTITUZIONI L’Università della Calabria conferisce il riconoscimento alla responsabile del Planetario Pythagoras: Falcomatà sottolinea il valore scientifico e formativo https://www.cal - facebook.com facebook Bf, dalla Lumsa il dottorato honoris causa a Federico Vecchioni. Focus sul Mediterraneo, 'orizzonte culturale ed economico strategico' #ANSA x.com