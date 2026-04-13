L' Unical celebra l' eccellenza ad Angela Misiano conferito il dottorato honoris causa in fisica

L'Università della Calabria ha conferito questa mattina il titolo di dottore honoris causa in scienze e tecnologie fisiche, chimiche e dei materiali alla professoressa Angela Misiano. La cerimonia si è svolta nell’aula magna del centro congressi B. Andreatta, alla presenza di studenti, docenti e rappresentanti dell’ateneo. La decisione di assegnare il riconoscimento è stata annunciata durante l’evento, dedicato a celebrare l’eccellenza accademica.