L' Unical celebra l' eccellenza ad Angela Misiano conferito il dottorato honoris causa in fisica
L'Università della Calabria ha conferito questa mattina il titolo di dottore honoris causa in scienze e tecnologie fisiche, chimiche e dei materiali alla professoressa Angela Misiano. La cerimonia si è svolta nell’aula magna del centro congressi B. Andreatta, alla presenza di studenti, docenti e rappresentanti dell’ateneo. La decisione di assegnare il riconoscimento è stata annunciata durante l’evento, dedicato a celebrare l’eccellenza accademica.
L'Università della Calabria ha conferito questa mattina presso l’aula magna del centro congressi B. Andreatta il dottorato di ricerca honoris causa in scienze e tecnologie fisiche, chimiche e dei materiali alla professoressa Angela Misiano.Il riconoscimento, come si legge in una nota dell'Unical.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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