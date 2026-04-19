Su Il Tempo di oggi la quarta puntata della nostra inchiesta sull'inchiesta "mafia-appalti" e un titolo che non lascia spazio a dubbi: "Scarpinato dimettiti". Già, perché cade la versione dei grillini che da qualche giorno ci attaccano in stile Maranza tentando, invano, di intimidirci. Il video del direttore Daniele Capezzone. Inchiesta "mafia-appalti", Capezzone: smontata la bufala grillina. Ecco come sono andate le cose .🔗 Leggi su Iltempo.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Lo scandalo dei pm contro l’Antimafia. Immaginate a parti invertite...; Scarpinato dimettiti. Il grillino attacca Il Tempo ma il suo racconto è smentito dall’inchiesta di Caltanissetta; Capezzone su Scarpinato: oltre a dimettersi chieda scusa; Capezzone: la baby-gang grillina non ci mette paura. Li abbiamo incastrati, se hanno dignità si dimettano.

Capezzone: la baby-gang grillina non ci mette paura. Li abbiamo incastrati, se hanno dignità si dimettanoVerso le sei di ieri pomeriggio, neanche fossero una baby-gang, i grillini hanno provato a circondarci e ad aggredirci verbalmente. Vi racconta tutto ... iltempo.it

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