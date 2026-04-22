dossier la lista dei 78 spiati

di Giulia Prosperetti ROMA Da Equalize al Dis il cerchio si stringe. E quanti avevano, finora, derubricato il caso di Milano, circoscrivendolo a un’attività privata di una società di investigazione, ora tacciono. Mentre sono al vaglio degli inquirenti i legami tra la creatura dell’ex presidente della Fondazione Fiera di Milano, Enrico Pazzali, e la ‘ Squadra Fiore ’ – organizzazione clandestina dedita all’attività di dossieraggio su importanti persone fisiche e imprese italiane attraverso l’accesso abusivo a banche dati istituzionali –, le indagini della procura di Roma si concentrano sull’ultimo tassello mancante: le connessioni fra l’Aisi...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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