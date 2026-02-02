maria rita parsi morta a 78 anni la psicoterapeuta e psicologa impegnata nella difesa dei diritti dei minori

La psicoterapeuta e psicologa Maria Rita Parsi è scomparsa a 78 anni. La notizia ha sconvolto chi lavora nel campo dell’infanzia e dell’adolescenza, ma anche tante persone che apprezzavano il suo impegno per i diritti dei minori. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi si occupa di temi sociali e di tutela dei giovani.

La comunità scientifica, le istituzioni e chi da sempre si occupa di infanzia e adolescenza piangono la perdita di una delle voci più autorevoli del settore. Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, si è spenta all'età di 78 anni, lasciando un vuoto difficile da colmare nel mondo della tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. La sua figura è stata per decenni un punto di riferimento per chi crede che proteggere i più giovani sia non solo un dovere morale, ma una vera e propria responsabilità civile. A quanto pare, Parsi sarebbe stata colta da un malore improvviso.

È morta Maria Rita Parsi, la psicologa e psicoterapeuta che per anni si è dedicata alla tutela dei diritti dei minori.

È deceduta Maria Rita Parsi, una delle figure più note nel campo della tutela dei minori in Italia e all’estero.

