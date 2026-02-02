Addio alla psicologa Maria Rita Parsi | aveva 78 anni era la voce dei diritti dei bambini

È morta a 78 anni Maria Rita Parsi, la psicologa conosciuta per il suo impegno a favore dei bambini. La sua vita è stata dedicata a difendere i diritti dei più piccoli, unendo il lavoro clinico con ruoli istituzionali. La notizia ha colpito molti che la stimavano per la sua dedizione e passione nel tutelare i diritti dei bambini.

Maria Rita Parsi è morta oggi - 2 febbraio 2026. Psicologa e psicoterapeuta di fama internazionale, punto di riferimento in Italia e all'estero per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, aveva 78 anni. La sua vita è stata caratterizzata da un instancabile impegno a favore dei più piccoli, intrecciando l'attività clinica con quella istituzionale, la ricerca scientifica con la scrittura divulgativa, e la formazione con la sensibilizzazione sociale. Nata a Roma il 5 agosto 1947, Maria Rita Parsi ha dedicato l'intera esistenza allo studio e alla difesa dei diritti dei bambini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

