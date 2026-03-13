Oggi si celebra la giornata mondiale del sonno, un'occasione per parlare dell'importanza di un riposo di qualità. Sempre più persone cercano metodi alternativi per migliorare il sonno, tra cui l'uso di acqua calda prima di andare a letto. La pratica sta guadagnando popolarità come rimedio semplice e naturale per favorire il rilassamento e facilitare l'addormentamento.

Dormire bene, oggi, è diventato quasi un privilegio raro. In un mondo scandito da notifiche continue, ritmi di lavoro sempre più intensi e una costante esposizione agli schermi, il sonno – che rappresenta uno degli indicatori più importanti della salute generale dell’organismo – è sempre più fragile e discontinuo. Le statistiche parlano chiaro: quasi la metà della popolazione dichiara di non essere soddisfatta della qualità del proprio riposo notturno, mentre l’insonnia cronica riguarda fino al 15% degli adulti. Non si tratta semplicemente di una sensazione di stanchezza al risveglio, ma di una condizione che la letteratura scientifica collega a un aumento significativo del rischio di ipertensione, diabete, depressione e declino cognitivo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Giornata mondiale del sonno: perché l’acqua calda è il nuovo alleato per dormire meglio

Articoli correlati

13 marzo Giornata Mondiale del Sonno: dormire meglio grazie all'acqua termaleIn occasione della Giornata Mondiale del Sonno (13 marzo), Terme di Saturnia, Terme De Montel Milano e Terme di Chianciano raccontano il legame tra...

Giornata Mondiale del Sonno: quante ore bisogna dormire davvero per stare bene?Ogni anno viene celebrata la Giornata Mondiale del Sonno, un’iniziativa internazionale che richiama l’attenzione su uno degli aspetti fondamentali...

Contenuti e approfondimenti su Giornata mondiale

Temi più discussi: Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischi; Giornata Mondiale del Sonno, Sin: Il buon riposo è un pilastro della crescita; Giornata Mondiale del Sonno: guida smart per dormire meglio; Giornata Mondiale del Sonno 2026: perché dormire bene è una questione di salute.

Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale del sonno, dai disturbi del riposo al social jetlag: i rischi ... tg24.sky.it

Giornata Mondiale del sonno, la skincare serale che fa la differenzaLa Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra oggi 13 marzo, è l'occasione giusta per fare il punto della situazione sulla skincare serale ... iodonna.it

OGGI a Il Mio Medico in occasione della giornata mondiale del sonno, spieghiamo come curare l’insonnia abbassamento della voce e raucedine, cause e rimedi la psicologia degli alimenti, come mangiare Il mio medico dal lunedì al venerdì alle 09.45 - facebook.com facebook

La Giornata Mondiale del Sonno, che quest'anno cade il 13 marzo, ricorda quanto trascorrere una notte tra le braccia di Morfeo sia uno dei trattamenti skincare migliori. Ma dormire nel modo sbagliato può davvero far aumentare le rughe Le federe in seta aiut x.com