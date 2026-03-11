Dieta per il sonno 5 cibi fanno dormire meglio

Una tazza di camomilla e un bicchiere di latte sono spesso consigliati come rimedi naturali per favorire il sonno. La camomilla è nota per le sue proprietà rilassanti, mentre il latte viene spesso bevuto prima di andare a dormire. Questi due alimenti vengono indicati come utili per migliorare la qualità del riposo notturno.

(Adnkronos) – Una tazza di camomilla aiuta a prendere sonno. Un bicchiere di latte accompagna la buonanotte. Così, almeno, pensano molti. E sbagliano, a giudicare dai risultati di una serie di studi – alcuni su campioni ridotti o giovani adulti – che analizzano il rapporto tra alimentazione e sonno. A fare la differenza non è il singolo espediente, a cui si fa ricorso magari poco prima di affrontare il letto. La qualità del sonno dipende da regimi alimentari consolidati: il segreto è la costanza e l'assunzione regolare di cibi che possano contribuire al corretto funzionamento dell'organismo anche nelle ore in cui è 'parzialmente spento'.

