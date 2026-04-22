Doppio sogno dell’Inter vivo dopo che Calhanoglu ispira la rimonta

Dopo l’ultima partita, si sono riaccese le discussioni sul futuro dell’Inter, con particolare attenzione alle prestazioni di alcuni giocatori chiave. La squadra ha portato a termine una rimonta importante, grazie anche all’intervento di un centrocampista che ha ispirato la ripresa. Le voci riguardanti eventuali cambiamenti nel club continuano a circolare, alimentate da indiscrezioni e dichiarazioni recenti. La situazione resta sotto osservazione da parte di addetti ai lavori e tifosi.

2026-04-22 00:43:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’Inter resta sulla buona strada per il double nazionale dopo che Hakan Calhanoglu ha ispirato i neo-campioni di Serie A alla vittoria per 3-2 sul Como nella gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Con dodici punti di vantaggio sul Milan a cinque giornate dalla fine, l’Inter è quasi certa di vincere lo scudetto e può aspettarsi una finale contro la Lazio o l’Atalanta in Coppa Italia dopo una notte drammatica a San Siro. Dopo aver tenuto i Nerazzurri sullo 0-0 all’andata, il Como sembrava avere la situazione sotto controllo dopo che Martin Baturina e Lucas Da Cunha li avevano portati in vantaggio per 2-0 in 48 minuti.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Mike Maignan chiude la porta e para il rigore a Hakan Calhanoglu

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