LIVE Bob a 4 Olimpiadi 2026 in DIRETTA | rimonta Baumgartner! Il sogno medaglia resta vivo!

Bob a 4 ha causato un ritardo durante le Olimpiadi 2026, rallentando la seconda manche. Baumgartner ha compiuto una rimonta sorprendente, mantenendo vivo il sogno di conquistare una medaglia. Nel frattempo, la pista è stata temporaneamente bloccata per permettere la rimozione dei bob francese e austriaco, mentre Brown di Trinidad e Tobago aspetta il suo turno. Le squadre attendono con ansia l’avvio della fase decisiva della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Manca solo Brown di Trinidad e Tobago all'appello della seconda manche, ma prima la pista deve essere sgomberata dal bob francese, come fatto con quello austriaco. Per noi, quindi, la cronaca testuale in Diretta e in Live termina qui, l'appuntamento è a domani, alle 10.00, con la terza frazione. 13.14 Si ribalta anche Heinrich, prima della fine della gara. Speriamo che non ci siano danni anche per il francese, dopo la grandissima botta presa da Mandlbauer. 13.12 Saranno Heinrich e Brown, penultimo e ultimo al termine della prima manche, a chiudere la seconda.