Dopo la pioggia torna la primavera | le previsioni meteo a Roma e nel Lazio della settimana del 25 aprile

Dopo un inizio di giornata caratterizzato dalla pioggia, le previsioni indicano un miglioramento del tempo a Roma e nel Lazio. La settimana si attende con temperature in aumento e giornate più soleggiate, in vista del weekend del 25 aprile 2026. Le condizioni meteorologiche sono previste per stabilizzarsi, offrendo condizioni favorevoli per chi si preparava a trascorrere le festività all’aperto.

Dopo un inizio di giornata con la pioggia, torna la primavera a Roma e nel Lazio: le previsioni meteo per questa settimana, verso il weekend del 25 aprile 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per l’11 e il 12 aprile: sole e temperature miti, lunedì torna pioggiaFine settimana di metà mese con sole e temperature miti a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 aprile 2026.

Leggi anche: Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo; Meteo Latina, dopo la pioggia torna il bel tempo. Temperature fino a 25°C; Allerta meteo gialla oggi nel Lazio, a Roma forti raffiche di vento: torna la pioggia, temperature in calo; La Asl dopo la segnalazione di Pettinari sul condominio di via Lazio: Bonifica entro 15 giorni.

Meteo Latina, dopo la pioggia torna il bel tempo. Temperature fino a 25°CDopo la pioggia torna il bel tempo, e anche le temperature riprenderanno a salire, raggiungendo a Latina anche i 25°C. Sono le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com in vista del fine settimane e dop ... latinatoday.it

Dopo la pioggia arriva il sole: la data che cambia il meteo sull’ItaliaIlMeteo.it indica giovedì come giorno di stop alle piogge in Italia. In arrivo sole, minime fredde all’alba e massime oltre i 20°C. blogsicilia.it

Il TAR Lazio accoglie il ricorso della Fondazione Italiana Diabete ETS e ribadisce un punto fondamentale: le persone con diabete devono essere rappresentate da Associazi - facebook.com facebook

#Palladino “Affrontiamo una squadra che ha dei valori. La Lazio ha recuperato giocatori, le insidie della partita sono tante, dobbiamo essere bravi a portare tutto dalla nostra parte”. “We're up against a quality side. Lazio have players back, so there are x.com