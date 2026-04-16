A Roma, dopo le precipitazioni, si prevede il ritorno del cielo sereno. Secondo le previsioni di 3bMeteo, una circolazione depressionaria rimarrà presente sul Mediterraneo meridionale, causando condizioni di instabilità su alcune aree del Lazio fino a giovedì. La presenza di questa depressione influenzerà il tempo nella regione per alcuni giorni, prima di lasciar spazio a condizioni più stabili.

Dopo la pioggia a Roma torna il sereno. Stando agli esperti di 3bMeteo, infatti, una “residua circolazione depressionaria sul Mediterraneo meridionale” manterrà condizioni di instabilità su parte del Lazio fino a giovedì. Sarà soprattutto nel pomeriggio che “imponenti nubi cumuliformi si.🔗 Leggi su Romatoday.it

Notizie correlate

Bel tempo e clima mite con l’anticiclone, in arrivo qualche pioggia: le previsioni meteo del weekendTra il 28 febbraio e il 1° marzo l’anticiclone manterrà condizioni stabili e clima mite su gran parte d’Italia, con punte fino a 20 gradi soprattutto...

Meteo a Roma, torna la pioggia e scatta l'allerta della protezione civile. Le previsioniA Roma le previsioni meteo per domani, venerdì 6 febbraio, hanno fatto scattare l'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico diramata dalla...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Meteo a Roma, dopo la pioggia torna l'anticiclone. Le previsioni del tempo; Meteo Roma nel weekend, cambia tutto all'improvviso: sbalzo termico che preoccupa | Arriva aria fredda e rischio pioggia; Allerta meteo gialla oggi nel Lazio, a Roma forti raffiche di vento: torna la pioggia, temperature in calo; Foto Meteo: ...Dopo Tutto.

Meteo Roma – Ancora qualche acquazzone specie di stampo pomeridiano, ma nei prossimi giorni torna la primaveraMeteo Roma - Possibili acquazzoni o temporali nel pomeriggio, ma nei prossimi giorni il tempo si farà più stabile e con rialzo termico ... centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Tempo in peggioramento con piogge ed acquazzoni possibili fino a metà settimana, migliora a seguireMeteo Roma - Tempo in peggioramento con fase instabile fino a metà settimana, attese piogge ed acquazzoni sparsi e pause asciutte ... centrometeoitaliano.it

Buongiorno, ultime note instabili al Sud e sulla Sicilia con acquazzoni e qualche temporale. Più stabile e soleggiato altrove salvo locali fenomeni a ciclo diurno sui monti. Rialzo termico Tutti i dettagli sull'App di #3BMeteo #meteo #previsionimeteo - facebook.com facebook

Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 16 aprile: cielo coperto, ma le temperature salgono fino a 23 gradi x.com