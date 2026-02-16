Vento forte ma anche pioggia e poi una tregua le previsioni per i prossimi giorni

Martedì, il vento forte e la pioggia provenienti da una perturbazione atlantica colpiranno la Sicilia, causando disagio lungo la costa messinese. La pioggia intensa ha già provocato allagamenti in alcune zone, e le raffiche di vento hanno abbattuto alcuni alberi. Nel pomeriggio, le condizioni climatiche miglioreranno, e il cielo si aprirà, portando un po’ di sollievo.

Una perturbazione di origine atlantica lambirà la Sicilia martedì, determinando un po’ di instabilità fino al mattino sul Messinese, con piogge e rovesci che si esauriranno nel corso della giornata lasciando spazio a schiarite. Si intensificheranno però le raffiche di Maestrale, che potranno raggiungere anche gli 80-100 kmh, con mareggiate sulle coste occidentali e settentrionali. Le temperature, scrive Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, non subiranno variazioni di rilievo e le massime raggiungeranno i 15°C a Palermo, 15°C a Messina, 17°C a Catania e 14°C ad Agrigento. Mercoledì la giornata risulterà abbastanza soleggiata grazie al rinforzo dell’anticiclone in area mediterranea, con venti di Maestrale in parziale attenuazione e temperature in aumento di qualche grado.🔗 Leggi su Messinatoday.it

La pioggia non si ferma, e il weekend si presenta ancora sotto un cielo grigio in tutta la Toscana.

Oggi l’Italia gode di una pausa temporanea dal maltempo, con i fenomeni legati al ciclone Harry in attenuazione.

WE HAVE A JETSKI! UPDATE 02 OCEAN: The Final Frontier! - The Last Caretaker EP33

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.