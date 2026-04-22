Dopo il via libera dei giudici Lillo Sodano è pronto per il ritorno | La gente mi chiede di candidarmi a sindaco

Dopo aver ottenuto la riabilitazione giudiziaria, Calogero Sodano, 79 anni, si prepara a tornare in campo. In una recente dichiarazione, ha affermato di sentirsi in forma e pronto a candidarsi a sindaco di Agrigento, ricevendo anche richieste dalla gente di partecipare alla competizione elettorale. Sodano ha dichiarato di sentirsi come un leone e di poter svolgere due legislature.

"Mi sento un leone e potrei fare due legislature". Calogero Sodano, 79 anni, ha appena ottenuto la riabilitazione giudiziaria e ora valuta seriamente la candidatura a sindaco di Agrigento. L'ex primo cittadino, eletto per la prima volta nel 1993, non nasconde l'entusiasmo per un possibile ritorno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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