Lillo Sodano e le voci sulla sua candidatura a sindaco | Senza certezze non mi avventuro

Lillo Sodano ha deciso di non candidarsi a sindaco perché non ha ancora certezze sulla proposta. La voce della sua possibile candidatura circola da settimane, ma lui non si sente pronto a impegnarsi senza conferme concrete. Sodano aggiunge che, al momento, non ha ancora deciso se accetterà, preferendo aspettare di capire meglio la situazione.

“Al momento non c’è nessuna candidatura, il mio nome è stato fatto da più parti e in linea di massima ci sarebbe la mia disponibilità ma prima voglio vedere che quaglie passano oggi. Ho fatto il sindaco per due mandati e ancora oggi, registro un immutato consenso diffuso fra i cittadini, ma non posso intraprendere avventure senza avere certezze”. Così l’ex sindaco della città dei Templi, Calogero Sodano, risponde ad AgrigentoNotizie in merito alle insistenti voci che lo vedrebbero in pole position per la corsa a Palazzo dei Giganti. Il nome del candidato a sindaco di Agrigento non c'è, ma le liste per il Consiglio sono pronte: una è di grandi raccoglitori di voti “Venerdì prossimo – dice Sodano - si dovrebbe svolgere un tavolo di confronto, forse a Catania, da dove dovrebbe venire fuori il nome del candidato.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dario Rollo lancia la sua candidatura a sindaco di CascinaDario Rollo ha ufficialmente annunciato di voler correre come candidato sindaco a Cascina alle prossime elezioni del 2026.

Torino, Zangrillo apre alla candidatura a sindaco “Non mi tiro indietro”Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha dichiarato di non escludere una sua possibile candidatura a sindaco di Torino.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.