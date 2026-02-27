milano fashion week il nuovo bob di demi moore da gucci e gli altri beauty look delle star in front row

Durante la Milano Fashion Week, le celebrities si sono riunite in città e in prima fila alle sfilate per mostrare i loro look. Tra i dettagli più notati ci sono il nuovo taglio bob di Demi Moore indossato da Gucci e gli altri beauty look delle star presenti nelle prime file. Le immagini delle celebrità presenti hanno catturato l’attenzione di chi segue da vicino le tendenze di trucco e acconciature.

Demi Moore Demi Moore è arrivata alla sfilata du Gucci con un nuovo taglio di capelli. Dopo aver portato per una vita i capelli lunghissimi sdoganandoli anche dopo una certa età, l'attrice ha sfoggiato un bob effetto wet creato dall'hairstylist Dimitris Giannetos che lo ha ribattezzato “Demi-tris’ Bob”, un gioco di parole tra il suo nome e quello dell’attrice. Un bob leggermente sfilato sulle punte che la Moore porta con la riga laterale e un quid iper moderno. Donatella Versace con un semi raccolto bon ton. Alice Pagani con il perfetto french bob. Roberto Cavalli Influencer, modelle e qualche star internazionale nel front row di Cavalli con beauty look che non sono passati inosservati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Milano Fashion Week: Demi Moore come catwoman da Gucci (e tutte le altre star in front row)

Milano Fashion Week, Kendall Jenner bon ton da Emporio Armani e gli altri beauty look delle star in front row

