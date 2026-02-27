Milano Fashion Week | Demi Moore come catwoman da Gucci e tutte le altre star in front row

Durante la quarta giornata di Milano Fashion Week, la sfilata di Tod's ha visto la partecipazione di Isabella Ferrari, Roberto Bolle e Helena Christensen. Successivamente, l’attenzione si è spostata sull’evento di Gucci, dove Demi Moore ha indossato un look ispirato a Catwoman. Numerose altre celebrità sono state presenti nella prima fila, contribuendo a creare un’atmosfera di grande attesa e glamour.

Proprio come la nutrita scia di stelle che ha illuminato il front row dell'attesissimo défilé di Gucci. In prima fila, insieme ad Alessandro Michele e Donatella Versace, anche Demi Moore, di latex vestita, in versione cat woman, insieme al suo amato cagnolino, ed Eva Herzigová, che ha sfoderato un look bon ton, dato da blusa bianca e gonna midi plissé. Presente anche Isabella Ferrari, che ha portato una nota animalier tra le prime file con la sua camicia leopardata, e Laura Harrier che ha confermato il potere innegabile del total white. Prima ancora, però, è stato Tod's, seguito a ruota da Blumarine, a illuminare Milano con la sua schiera di star. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

