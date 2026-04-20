Il caso Phica non è finito un nuovo sito pubblica foto di donne senza consenso | nelle stanze di Slut Room

Un nuovo sito ha iniziato a condividere immagini di donne senza il loro permesso. Le foto vengono pubblicate nelle stanze di Slut Room, un ambiente conosciuto per contenuti di questo tipo. Dopo un mese di indagini, si è confermato che le immagini sono state diffuse senza il consenso delle persone ritratte. La questione si inserisce nel quadro di casi simili che coinvolgono la diffusione non autorizzata di materiale intimo online.

Abbiamo scoperto un nuovo sito dove vengono pubblicate foto intime di donne senza consenso. Ci abbiamo passato un mese. Qui le vittime vengono trasformate in oggetti da commentare e umiliare. I loro dati personali vengono condivisi dagli utenti: nomi, profili e contatti sono a disposizione di chiunque voglia incontrarle, anche dal vivo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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