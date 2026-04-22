Dopo 17 anni le telecamere di Raitre tornano a Forlì per parlare delle criticità dei divani Made in Forlì

Dopo diciassette anni, le telecamere di Raitre sono tornate a Forlì per realizzare un nuovo servizio dedicato alle criticità del settore del mobile imbottito locale. La troupe televisiva ha visitato nuovamente la città per approfondire le condizioni di produzione di divani e poltrone “Made in Forlì”, concentrandosi sulle problematiche del settore. Il servizio si inserisce in un percorso iniziato con un reportage di Report di oltre due decenni fa.

A 17 anni dal servizio di Report di Sabrina Giannini che aprì uno squarcio sulle contraddizioni del settore del mobile imbottito forlivese, Raitre è tornata in città per un lungo servizio, ancora una volta tutto dedicato alla produzione di divani e poltrone “Made in Forlì”. A giungere in città.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Chi sono i big dei divani "made in Forlì", come funziona il distretto dell'imbottito e i suoi problemiC'è un filo invisibile, fatto di legno, tessuti pregiati e poliuretano espanso, che lega l'economia forlivese da decenni. Cangini Greggi in panchina: 25 anni di storia tornano al ForlìDopo 25 stagioni da giocatore, di cui 17 da capitano, Luca Cangini Greggi torna al Forlì Calcio a 5 ma questa volta in panchina. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’Aquila, riapre la Chiesa-Teatro San Filippo dopo 17 anni dal sisma: l’inaugurazione con il brano; Granarolo, fatturato a 1,8 miliardi (+5,4%). Fabbrino nuovo presidente succede a Calzolari dopo 17 anni; L'Aquila, dopo 17 anni riapre il teatro San Filippo; Granarolo cambia guida: Calzolari lascia dopo 17 anni, Fabbrino al vertice. Dopo 17 anni le telecamere di Raitre tornano a Forlì per parlare delle criticità dei divani Made in ForlìRaitre è tornata in città per un lungo servizio tutto dedicato alla produzione di divani e poltrone Made in Forlì ... forlitoday.it Sanità calabrese, fine di un’era: dopo 17 anni revocato il commissariamentoIl Consiglio dei ministri ha deliberato la revoca del commissariamento della sanità calabrese, avviato nel 2009. Un passo storico che restituisce piena autonomia alla Regione Calabria dopo anni di ges ... italiaoggi.it Dopo il caso della docente di scuola media che ha tagliato i capelli a un'alunna che faceva troppe domande, torna d'attualità il tema dell'idoneità psicologica degli insegnanti. Quasi il 90% degli studenti si è sentito sminuito almeno una volta da un docente - facebook.com facebook #Fabregas dopo #InterComo: "Grande orgoglio ma ci manca qualcosina. Ora testa al campionato" x.com