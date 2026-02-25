Cangini Greggi in panchina | 25 anni di storia tornano al Forlì

Dopo 25 stagioni da giocatore, di cui 17 da capitano, Luca Cangini Greggi torna al Forlì Calcio a 5 ma questa volta in panchina. La società biancorossa ha annunciato il suo ingresso nello staff tecnico come vice allenatore, affiancando Filippo Mingozzi subentrato recentemente al posto di Davide Gottuso. Un ritorno che va ben oltre la mera operazione tecnica: è il simbolo vivente del club che torna a servire i colori forlivesi, portando con sé 25 anni di storia, valori e passione. La scelta non è casuale. In un momento cruciale della stagione, con la squadra in transizione tecnica, la società ha deciso di puntare sulla continuità umana e sportiva che Cangini Greggi rappresenta. Professionalità, spirito di sacrificio, senso di appartenenza e amore per la maglia: sono questi i valori che il club intende trasmettere ai giovani giocatori attraverso la sua presenza. La società ha espresso grande soddisfazione per questo ritorno, sottolineando come Cangini Greggi rappresenti un patrimonio unico per il Forlì Calcio a 5. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Trafugati dalla chiesa di Sant’Ambrogio a Morosolo 25 anni fa, due dipinti settecenteschi tornano a Casciago

Pio e Amedeo tornano in tv, uno show di tre serate per celebrare i primi 25 anni di carriera: "State tutti invitati"Pio e Amedeo tornano in TV con uno show di tre serate.