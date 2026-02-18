Chi sono i big dei divani made in Forlì come funziona il distretto dell' imbottito e i suoi problemi

Il nome di Forlì è collegato ai grandi marchi di divani, perché il distretto dell’imbottito sta attraversando una fase difficile. Le aziende locali producono mobili di alta qualità, ma ora affrontano una crisi legata alla crescente concorrenza estera e ai costi di produzione elevati. In mezzo a questa situazione, molte imprese cercano soluzioni per mantenere il ritmo e preservare i posti di lavoro.

C'è un filo invisibile, fatto di legno, tessuti pregiati e poliuretano espanso, che lega l'economia forlivese da decenni. È la filiera del mobile imbottito, un ecosistema complesso che ha reso Forlì una delle "capitali italiane del divano". Basta fare un giro nelle zone artigianali e industriali.

