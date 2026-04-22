In occasione della Giornata della Terra 2026, il motore di ricerca più utilizzato al mondo ha modificato temporaneamente la propria interfaccia, trasformandola in una vetrina dedicata ai vari biomi presenti nel pianeta. Questa iniziativa mira a mettere in evidenza la diversità naturale e le caratteristiche specifiche degli ambienti terrestri attraverso un viaggio virtuale tra i vari ecosistemi. La modifica dell'interfaccia si inserisce in un progetto chiamato Doodle Terra 2026.

Il motore di ricerca più diffuso al mondo celebra la Giornata della Terra 2026 trasformando la propria interfaccia in una vetrina tecnologica dedicata alla geografia reale. Attraverso l’utilizzo di immagini satellitari autentiche, il Doodle odierno sostituisce le grafiche animate con un tour visivo che attraversa i diversi ecosistemi del globo. Un percorso visivo tra i continenti attraverso sei simboli. L’animazione proposta per questa ricorrenza ambientale funge da guida intercontinentale, utilizzando le lettere del logo per mostrare territori con caratteristiche morfologiche e climatiche opposte. La prima lettera, la G, apre il viaggio puntando verso le coste del Regno Unito in Europa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Doodle Terra 2026: un viaggio satellitare tra i biomi del mondo

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