Comunicato Stampa | Il Dono delle Stelle | l' ultimo Guardiano un viaggio iniziatico tra potere e custodia del mondo

Da iltempo.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da questa mattina, a Milano, si svolge una presentazione del libro “Il Dono delle Stelle: l'ultimo Guardiano”. L’autore ha spiegato come il romanzo sia un viaggio tra il potere e la responsabilità di custodire il mondo. La serata ha coinvolto un pubblico interessato, curioso di scoprire i segreti nascosti tra le pagine. L’evento si inserisce in un percorso che unisce letteratura e riflessione sui temi della tutela e del ruolo di chi protegge il nostro pianeta.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Conoscere Cultura. 🔗 Leggi su Iltempo.it

comunicato stampa il dono delle stelle l ultimo guardiano un viaggio iniziatico tra potere e custodia del mondo

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: “Il Dono delle Stelle: l'ultimo Guardiano”, un viaggio iniziatico tra potere e custodia del mondo

Approfondimenti su Il Dono Delle Stelle

Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM; VENERDI' 5/12 ULTIMO CONCERTO ALLA BASILICA DI SAN VITALE DELLA RASSEGNA SA

Comunicato Stampa: Dentro “L'orizzonte degli eventi”, un viaggio tra memoria e metamorfosi

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Il Dono Delle Stelle

Argomenti discussi: Monsignor Marco Prastaro: L’autorità non è dominio ma un dono della vita; Campagna Lupia dona 1 euro | per ogni cittadino al Cuamm; Comune di Civitanova: al Salesi la consegna dei regali del Dono Sospeso; Giornata delle Comunicazioni Sociali 2026, Papa Leone XIV: Custodire il dono della comunicazione come la più profonda verità dell’uomo, alla quale orientare anche ogni innovazione tecnologica.

Comunicato Stampa: CRV - Gianmaria Potenza dona al Consiglio regionale del Veneto l'opera scultorea Grappolo d'uvaIl Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, ha espresso la nostra sincera gratitudine al Maestro per averci fatto questo dono, per averci regalato una parte di sé, della sua ... iltempo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.