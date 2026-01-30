Comunicato Stampa | Il Dono delle Stelle | l' ultimo Guardiano un viaggio iniziatico tra potere e custodia del mondo

Da questa mattina, a Milano, si svolge una presentazione del libro “Il Dono delle Stelle: l'ultimo Guardiano”. L’autore ha spiegato come il romanzo sia un viaggio tra il potere e la responsabilità di custodire il mondo. La serata ha coinvolto un pubblico interessato, curioso di scoprire i segreti nascosti tra le pagine. L’evento si inserisce in un percorso che unisce letteratura e riflessione sui temi della tutela e del ruolo di chi protegge il nostro pianeta.

