Mercoledì nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero si è tenuta la presentazione del convegno intitolato “Pfas: conoscere, prevenire, proteggere”. L’appuntamento, rivolto al pubblico, si svolgerà sabato 28 marzo a partire dalle 9.

L'appuntamento è per la mattinata di sabato 28 marzo al Polo Zanotto dell’Università di Verona, dove verranno affrontati diversi aspetti di questa tematica Mercoledì, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, è stato presentato il convegno “Pfas: conoscere, prevenire, proteggere”, in programma sabato 28 marzo, dalle 9.30 in poi al Polo Zanotto dell’Università di Verona.All'incontro hanno partecipato: il consigliere provinciale con delega all’Ambiente, Alberto Mazzurana; per l’associazione “Il mondo di Irene”, la presidente Luisa Aprili e il segretario Marco Corbellari; Anna Maria Panarotto dell’associazione “Mamme No Pfas” e Roberto Leone del gruppo Radici dei Diritti. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - “Pfas: conoscere, prevenire, proteggere”, l'incontro aperto al pubblico nel Veronese

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