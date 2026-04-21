L'Inter e il Como si preparano a sfidarsi in occasione della partita di ritorno di Coppa Italia, in programma il 21 aprile alle 21:00. La sfida si gioca dopo che l’andata si è conclusa con uno 0-0, aprendo la strada a una qualificazione ancora aperta. La partita si svolge nel contesto di una competizione che vede le due squadre affrontarsi con l’obiettivo di raggiungere la finale.

Archiviato praticamente il discorso scudetto, l’Inter prova ora a centrare anche la finale di Coppa Italia. Per farlo i nerazzurri devono avere la meglio sul Como e la semifinale di ritorno, che giocano in casa a San Siro dopo lo 0-0 dell’andata al Sinigaglia. È ottimismo per la squadra di Chivu che si è ripresa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Como (Coppa Italia, 21-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Si riparte dallo 0-0 dell’andata

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