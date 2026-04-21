Martedì sera alle 21:00 si gioca l’incontro di ritorno tra Inter e Como, valido per la Coppa Italia. Dopo aver chiuso la partita d’andata in parità senza reti, le due squadre si affrontano nuovamente con l’obiettivo di qualificarsi alla finale. La sfida si svolge in un clima di attesa, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere il passaggio del turno.

Archiviato praticamente il discorso scudetto, l’Inter prova ora a centrare anche la finale di Coppa Italia. Per farlo i nerazzurri devono avere la meglio sul Como e la semifinale di ritorno, che giocano in casa a San Siro dopo lo 0-0 dell’andata al Sinigaglia. È ottimismo per la squadra di Chivu che si è ripresa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Inter-Como (Coppa Italia, 21-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Si riparte dallo 0-0 dell’andata

Notizie correlate

Inter-Como (Coppa Italia, 21-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiArchiviato praticamente il discorso scudetto, l’Inter prova ora a centrare anche la finale di Coppa Italia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Verso Inter-Como, la guida alla semifinale di Coppa Italia; Chivu vuole il doblete, Fabregas può fare la storia: tutte le chiavi di Inter-Como; Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Inter-Como: probabili, Pio Esposito e Thuram davanti.

Inter-Como oggi in Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioniInter e Como si sfidano al Meazza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia partendo dallo 0-0 dell’andata. Le probabili formazioni di Chivu e Fabregas, l’orario e dove vedere la partita in diretta ... fanpage.it

Inter-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)Inter e Como si affrontano in Coppa Italia. Oggi, martedì 21 aprile, i nerazzurri ospitano a San Siro la squadra di Fabregas nel ritorno della semifinale della coppa nazionale - in diretta tv e ... adnkronos.com

Chivu contro Fabregas: l’Inter vuole due titoli, il Como per l’Europa x.com

L’Inter allunga a +12 sulle seconde, la Juventus vola a +5 su Como e Roma e vede la Champions, in fondo alla classifica Cremonese e Lecce si giocano un posto per restare in Serie A: quali saranno i verdetti finali - facebook.com facebook