Catanzaro madre si lancia dal balcone con i tre figli | morta la donna e due bambini

Nella notte a Catanzaro, una donna si è lanciata dal balcone al terzo piano di uno stabile di via Zanotti Bianco insieme ai suoi tre figli. L’incidente ha provocato la morte della donna e di due bambini, mentre un terzo è rimasto ferito. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo per i rilievi e le operazioni di soccorso. La situazione resta sotto approfondimento.

Una donna e due bambini sono morti la scorsa notte a Catanzaro. Secondo quanto si apprende la donna si sarebbe lanciata dal balcone al terzo piano di uno stabile di via Zanotti Bianco insieme ai suoi tre figli. La donna e due bambini, uno di 4 anni e uno di 4 mesi sono morti sul colpo, la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale del capoluogo calabrese. Sul posto la polizia di Stato indaga per fare luce su quanto successo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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