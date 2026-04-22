Donna Olimpia il minisindaco Tomassetti | Non c' è solo lo spaccio Abbiamo creato una rete sociale forte e partecipata

Le autorità stanno seguendo da vicino i lotti di via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense, dove si verificano occupazioni abusive di alloggi Ater e tensioni tra gruppi di spacciatori che competono per il controllo delle piazze. Il minisindaco ha sottolineato che, oltre a questi problemi, nella zona si sono sviluppate reti sociali forti e partecipate, che coinvolgono la comunità locale. La situazione resta monitorata da vicino dalle forze dell’ordine.