Donna Olimpia il minisindaco Tomassetti | Non c' è solo lo spaccio Abbiamo creato una rete sociale forte e partecipata
Le autorità stanno seguendo da vicino i lotti di via di Donna Olimpia, nel quartiere Gianicolense, dove si verificano occupazioni abusive di alloggi Ater e tensioni tra gruppi di spacciatori che competono per il controllo delle piazze. Il minisindaco ha sottolineato che, oltre a questi problemi, nella zona si sono sviluppate reti sociali forti e partecipate, che coinvolgono la comunità locale. La situazione resta monitorata da vicino dalle forze dell’ordine.
Occupazioni abusive di alloggi Ater, rivalità tra spacciatori, guerre per il controllo delle piazze. I lotti di via di Donna Olimpia, al Gianicolense, sono sotto la lente degli investigatori e delle forze dell'ordine da tempo. Ma non sono solo questo, cioè microcriminalità e illegalità diffusa.🔗 Leggi su Romatoday.it
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