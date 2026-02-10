Ferrara | associazioni ambientali unite per una città più sostenibile e partecipata Rete Giustizia Climatica nel Forum

A Ferrara, alcune associazioni ambientaliste si sono alleate per spingere la città verso un futuro più sostenibile. Hanno deciso di unirsi nel Forum della Rete Giustizia Climatica, puntando a coinvolgere la comunità e a promuovere azioni concrete contro i cambiamenti climatici. La scelta di collaborare segna un passo importante per il movimento civico locale, che ora cerca di fare pressione sulle istituzioni e di sensibilizzare i cittadini.

Ferrara è protagonista di una significativa evoluzione nel panorama dell’associazionismo civico e ambientale. Rete Giustizia Climatica ha infatti annunciato la sua confluenza nel Forum Ferrara Partecipata, una decisione strategica volta a rafforzare le istanze ambientali e promuovere una maggiore convergenza tra le diverse realtà associative della città. L’obiettivo è quello di amplificare la voce delle associazioni e dei movimenti sociali, superando frammentazioni e sovrapposizioni per affrontare le sfide ambientali e sociali con una visione più ampia e incisiva. La decisione, come spiegano i referenti delle due realtà, non è dettata da un senso di esaurimento delle attività pregresse di Rete Giustizia Climatica, bensì dalla volontà di potenziare l’impatto delle istanze ambientali all’interno del contesto urbano ferrarese.🔗 Leggi su Ameve.eu

