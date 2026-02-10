Tra ambiente e sociale La Rete giustizia climatica entra in Ferrara Partecipata

Questa mattina a Ferrara si è tenuta una riunione tra la Rete Giustizia climatica e il Forum Ferrara partecipata per la pace. Le due realtà hanno deciso di unire le forze, puntando sulla sostenibilità ambientale e sulla giustizia sociale. L’obiettivo è rafforzare la voce di chi in città si impegna per proteggere l’ambiente e promuovere equità. La decisione arriva in un momento in cui le questioni di clima e diritti sociali sono al centro dell’attenzione pubblica.

La Rete Giustizia climatica confluisce in Forum Ferrara partecipata per la pace. "La sostenibilità ambientale e la giustizia sociale si uniscono per rendere più forte la convergenza tra tutti i soggetti che in città si battono per questi obiettivi". Lo hanno annunciato ieri i rappresentati della Rete Giustizia climatica, ribandendo il proprio impegno sui temi di natura ambientale. Un appuntamento a cui erano presenti Corrado Oddi, Francesca Cigala, Gaetano Pinnavaia, Laura Felletti Spadazzi, Roberto Piccioli, Davide Cristofori, Alessandra Guidorzi e Giuseppe Manzo. Nel corso dell’incontro è stata ricordata l’attività della Rete Giustizia Climatica, che si occupa dei temi del verde, della mobilità, dell’acqua, dell’incenerimento e del ciclo dei rifiuti, dell’installazione degli impianti di biometano e di energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tra ambiente e sociale. La Rete giustizia climatica entra in Ferrara Partecipata Approfondimenti su Ferrara Partecipata Ferrara: associazioni ambientali unite per una città più sostenibile e partecipata. Rete Giustizia Climatica nel Forum. A Ferrara, alcune associazioni ambientaliste si sono alleate per spingere la città verso un futuro più sostenibile. Benessere, Ferrara tra luci e ombre: bene istruzione e lavoro, male mortalità e ambiente Ferrara mostra luci e ombre nel rapporto sul benessere sostenibile. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ferrara Partecipata Argomenti discussi: Ambiente e Salute: un dialogo per il futuro del territorio; La rigenerazione urbana fra tutela ambientale e sviluppo sostenibile; I 25 anni di Torre Guaceto: Tutela dell'ambiente e inclusione sociale: il consorzio sia presidio di legalità; Tra ambiente e sociale. La Rete giustizia climatica entra in Ferrara Partecipata. Ambiente e sociale. Il Policlinico Campus Bio-Medico presenta il suo primo bilancio di sostenibilitàIl rapporto vuole essere la testimonianza di un percorso che mette insieme innovazione sanitaria, centralità dell’essere umano, impegno sociale e rispetto per l’ambiente. Sul fronte ambientale spicca ... quotidianosanita.it Toni Purcaro (DEKRA Italia): «Futuro sostenibile richiede equilibrio tra innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente e responsabilità sociale»Strade più sicure, infrastrutture interconnesse e veicoli intelligenti: come saranno le smart cities del futuro? In occasione della Giornata Nazionale della Mobilità Sostenibile e delle Smart Cities, ... ilmessaggero.it Molto partecipata la terza edizione dell'evento promosso alla Rotonda a Mare da Oltrelamusica APS - FOTO facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.