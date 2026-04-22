Durante una diretta su Rai 1 da Catanzaro, si è verificata una gaffe mentre si parlava della tragedia di una donna che si è tolta la vita insieme ai figli. Durante il collegamento, l'inquadratura ha mostrato una croce celtica e, in un momento successivo, è stato pronunciato un insulto che ha attirato l'attenzione. La trasmissione ha suscitato reazioni sui social e tra il pubblico presente in studio.

Catanzaro si è svegliata apprendendo la notizia del suicidio di Anna Democrito, 46enne, commesso dopo che avrebbe lanciato dal balcone i suoi tre figli. Due sarebbero morti, la più grande – di quasi 6 anni – lotta per la vita in terapia intensiva. La Rai, come altre testate, ha coperto la tragedia con un collegamento sotto al palazzo in cui viveva la donna, ma senza accorgersi che alle spalle della giornalista fossero inquadrate una croce celtica e la scritta “m****“. La gaffe a Storie Italiane Poco dopo le 11:40, Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane su Rai 1, ha lanciato il collegamento da Catanzaro, con Viviana Spinella sul posto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Donna giù dal balcone coi figli a Catanzaro, gaffe Rai nel collegamento: inquadrata croce celtica e un insulto

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