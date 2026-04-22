Donazione del sangue numero 201 in diretta tv sulla Rai per il veronese Giovanni | Una grande emozione

In un episodio che ha coinvolto una trasmissione televisiva, un donatore veronese ha effettuato la sua 201esima donazione di sangue in diretta su Rai Uno, durante la trasmissione mattutina. Il protagonista è un uomo di 59 anni, residente a Villafranca, che si dedica al dono di sangue attraverso l’associazione locale di Fidas. L’evento ha suscitato una certa emozione, confermando l’importanza simbolica di questa testimonianza pubblica.

Una donazione che rompe la routine e diventa racconto pubblico. Per Giovanni Polato, 59 anni, originario di Villafranca e donatore della sezione locale di Fidas Verona, la 201esima donazione di sangue ha assunto un valore particolare: è avvenuta in diretta televisiva, sotto le luci di Unomattina.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Donazione di sangue, grande partecipazione degli studenti del liceo LeonardoMattinata di sensibilizzazione al liceo scientifico e linguistico “Leonardo”, dove l’Adas Agrigento ha incontrato gli studenti delle sedi di via... Leggi anche: A Cerveteri una giornata dedicata alla donazione del sangue Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Donazione del sangue numero 201 in diretta tv sulla Rai per il veronese Giovanni: Una grande emozione; Quattrocento donazioni: a Viareggio il grande traguardo di Eugenio - AVIS; Più sangue e più plasma: l’Avis provinciale rafforza la rete; ? Boom di donatori di sangue negli USA: i motivi di una scelta. Prima donazione di sangue per gli allievi della Scuola di poliziaGli allievi della Scuola di polizia di Peschiera hanno donato sangue e plasma al Centro trasfusionale di Borgo Trento. veronaoggi.it I donatori di sangue resistono ma invecchianoTOSCANA: Nel 2025 Avis ha mantenuto il numero di donazioni, ma crescono i donatori con più di 46 anni: gli under 25 rappresentano soltanto il 10% ... toscanamedianews.it Donazione di organi: Asst Lariana seconda in Lombardia per attività a cuore fermo Como si conferma tra le realtà più attive a livello regionale nel campo della donazione di organi ed è seconda in Lombardia per attività di donazione a cuore fermo. Un risulta - facebook.com facebook