Tra annunci e smentite Donald Trump e la ‘strategia del pazzo’

Nelle ultime ore, si sono susseguite dichiarazioni contrastanti tra l’ex Presidente e le autorità militari, con un precedente avvertimento di un attacco che avrebbe potuto colpire l’Iran. Tuttavia, nella notte è stata annunciata una tregua di due settimane per il conflitto in Medio Oriente, dopo una serie di dichiarazioni e smentite che hanno caratterizzato la situazione.

Dopo la minaccia di un attacco che avrebbe distrutto la civiltà iraniana, nella notte è arrivato l’annuncio di una tregua di due settimane per il conflitto in Medio Oriente. Ma se ogni tanto, ascoltando il presidente Usa Donald Trump o leggendo i suoi post sul social Truth, pensate alla favola di ‘Pierino e il lupo’, siete fuori strada. “Io vedo una strategia che somiglia molto alla ‘teoria del pazzo’: se gli altri pensano che io possa essere capace di tutto, cercheranno di non provocarmi troppo. Insomma, si tratta di un comportamento apparentemente imprevedibile che si propone obiettivi molto chiari ”. Parola di Claudio Mencacci, psichiatra... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tra annunci e smentite, Donald Trump e la ‘strategia del pazzo’ Leggi anche: Iran-Usa, tra annunci e smentite: Trump parla di tregua, Teheran chiude. Il nodo resta Hormuz Leggi anche: Qual è la strategia degli Stati Uniti sull’Iran: le opzioni sul tavolo di Donald Trump Donald Trump mostra dito medio a operaio Argomenti più discussi: Trump parla di tregua con l’Iran ma Teheran smentisce tutto; Usa nel pantano spinti da Israele; Yemen, così si allarga il fronte di guerra in Medio Oriente; Trump, presidente delle 20 guerre. L’Iran chiede una tregua: smentito. Via di fuga. Trump s'è stufato dell'Iran e ha già un altro nemicoIl presidente parla alla Nazione per dire che la vittoria è raggiunta, che la guerra durerà al massimo una ventina di giorni. Dice come ogni ... huffingtonpost.it Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "ha fatto la storia. Nessun altro presidente ha mostrato la sua determinazione. Lo ha detto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, sottolineando che l'operazione Epic Fury ha "decimato" l'Iran. "In 38 giorni abbiamo s - facebook.com facebook "Alcuni sostengono che Donald Trump vada benissimo, ma se c'è qualcuno che dice che vuole porre fine alla civiltà questo è un crimine di guerra. Puoi comunque sostenere il punto di vista dei conservatori ma ci deve essere un confine alla decenza, e noi no x.com