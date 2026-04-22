Domeniche in famiglia a Parma360 | il programma

Ogni domenica, a Parma, si svolge un evento dedicato alle famiglie. Il programma include una mostra da visitare e un laboratorio creativo aperto a tutti i partecipanti. L'iniziativa si inserisce nel calendario del Festival e offre diverse attività, come l'esplorazione del territorio e momenti di gioco e apprendimento. L'evento si svolge presso il Palazzo Pigorini e coinvolge adulti e bambini in esperienze condivise.

Ogni domenica un'avventura diversa: una mostra da scoprire e un laboratorio creativo per tutta la famiglia! Seguite la scia luminosa del Festival e trasformatevi con noi: - Esploratori del Territorio (Palazzo Pigorini, 10.0531.05): cattureremo la poesia del bianco e nero per scoprire il mondo.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in FamigliaIl Chiostro del Bramante rinnova la propria attenzione verso le famiglie con un programma ricco di attività educative e creative ispirate alla mostra... 53 domeniche è la terapia perfetta per chi finisce per litigare ad ogni riunione di famigliaPer un paio di giorni, prima di Pasqua, Peaky Blinders: The Immortal Man ha dovuto fare i conti con 53 domeniche, un film spagnolo molto diverso che... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Domeniche in Famiglia; Ultima Domenica in Famiglia alla Valle dei Casali prima dell’estate: il 19 aprile 2026 torna la giornata più amata dalle famiglie; Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in Famiglia; Domenica delle Famiglie. Domeniche in famiglia al Chiostro del BramanteA partire dal 18 gennaio e fino al 15 febbraio 2026, DART Chiostro del Bramante avvia una nuova edizione delle attività dedicate a famiglie e bambini, inserite nel programma educativo che accompagna ... romatoday.it «Transylvania Circus», domenica a teatro con tutta la famigliaArezzo, 22 febbraio 2026 – Una domenica a teatro con tutta la famiglia. Accanto alla programmazione principale, il teatro Verdi di Monte San Savino dedica un’attenzione particolare alle famiglie con ... lanazione.it - Dalle 9.00 al tramonto, torna l’appuntamento con creatività, tradizione e prodotti unici nel cuore del borgo! (domeniche e festivi) 5 • 6 • 12 • 19 • 25 • 26 - facebook.com facebook Paesi Bassi pronti alle domeniche a piedi e allo stop al delivery. La Germania convoca il Consiglio di sicurezza. L'Italia invece... - Il video x.com