Durante le festività di Pasqua, uno spettacolo televisivo ha dovuto affrontare alcune difficoltà legate a comportamenti inaspettati. In particolare, le 53 domeniche, noto programma dedicato alle dinamiche familiari, è stato coinvolto in discussioni accese durante le riprese. Nel frattempo, una serie televisiva ambientata nel Regno Unito ha riscontrato problemi con le registrazioni a causa di comportamenti fuori dagli schemi.

Per un paio di giorni, prima di Pasqua, Peaky Blinders: The Immortal Man ha dovuto fare i conti con 53 domeniche, un film spagnolo molto diverso che ha saputo creare interesse con la sua storia ed era ben recitato da un cast di grandi nomi locali come Carmen Machi, Javier Cámara, Javier Gutiérrez e Alexandra Jimenez. La vicenda che narra, in fondo, può entrare in sintonia con molte persone e invita a riflettere su questioni a cui di solito non pensiamo finché non ce le troviamo davanti. 53 domeniche è una commedia, ma contiene un dramma che tocca il cuore regalando tanti sorrisi quante sono le lacrime che finisce per strappare. Il film segue... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 53 domeniche è la terapia perfetta per chi finisce per litigare ad ogni riunione di famiglia

Il bimbo di Napoli, conclusa riunione medici-famiglia su terapia palliativa: stop all’accanimentoTempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa la riunione tra i medici dell ‘ospedale Monaldi e la famiglia e i legali del bambino ricoverato dopo il...

53 domeniche: una commedia nevrotica sull’arte del litigio familiare – RecensioneC’è un tema che, prima o poi, viene alla luce in numerose famiglie, ovvero la decisione su come comportarsi con un genitore anziano ormai incapace di...

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Oggi è Pasqua, sapete cosa vuol dire Mancano solo 2 domeniche alla prima puntata di #CucineDaIncubo AUGURI A TUTTI Ci vediamo dal 19 aprile, tutte le domeniche alle 21:15 in esclusiva su @skyitalia e in streaming solo su @nowtvit - facebook.com facebook