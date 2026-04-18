Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in Famiglia

Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in Famiglia, un'iniziativa che propone un calendario di attività dedicate ai più giovani. Durante queste giornate vengono organizzate attività educative e creative, tutte legate alla mostra “Flowers”. L'obiettivo è coinvolgere le famiglie in momenti di scoperta e apprendimento, offrendo spazi di aggregazione e intrattenimento nel cuore del centro culturale.

Il Chiostro del Bramante rinnova la propria attenzione verso le famiglie con un programma ricco di attività educative e creative ispirate alla mostra “Flowers. Meravigliosa natura”. L’obiettivo è offrire a bambini e adulti un’esperienza coinvolgente che unisca arte e natura, all’interno di uno dei luoghi culturali più affascinanti di Roma. La proposta per la primavera e l’estate include le nuove Domeniche in famiglia, con il percorso “Piccoli Naturalisti”, e un ampio calendario di iniziative dedicate ai più piccoli. Domeniche in famiglia – “Piccoli Naturalisti”. Dal 19 aprile 2026, ogni domenica alle 10.30, prende il via un appuntamento pensato per le famiglie che desiderano esplorare la mostra con uno sguardo curioso e attento, proprio come dei piccoli naturalisti.🔗 Leggi su Funweek.it Notizie correlate Leggi anche: Flowers - Meravigliosa natura al Chiostro del Bramante Leggi anche: Roma, al Chiostro del Bramante arriva “Flowers. Meravigliosa Natura” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Roma, Domeniche in Famiglia al Chiostro del Bramante, presentato il programma per l'estate; Flowers. Meravigliosa Natura al Chiostro del Bramante: la mostra; Il Chiostro del Bramante rinnova il suo impegno con le famiglie -; Flowers – Meravigliosa Natura: la natura torna protagonista al Chiostro del Bramante di Roma. AL CHIOSTRO DEL BRAMANTE LA NATURA CI INSEGNA A RALLENTAREAl Chiostro del Bramante, Flowers. Meravigliosa Natura ci accompagna in un percorso tra arte, ecologia e meraviglia che invita a rallentare. agoranews.it L’ULTIMA SALA DI FLOWERS MERAVIGLIOSA NATURA : UN GIARDINO ROVESCIATONell’ultima sala di Flowers al Chiostro del Bramante, Meadow di Studio Drift trasforma fiori robotici, luce e musica in pura meraviglia. agoranews.it Roma fuori. Dentro, un’esplosione di colori. “Flowers” al Chiostro del Bramante non è una mostra da guardare. È una mostra da attraversare. Petali ovunque. Colori pieni, vivi, quasi eccessivi. Fiori che sembrano respirare, muoversi, uscire dalle pareti. A tratti ti - facebook.com facebook