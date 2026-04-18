Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in Famiglia

Da funweek.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Chiostro del Bramante tornano le Domeniche in Famiglia, un'iniziativa che propone un calendario di attività dedicate ai più giovani. Durante queste giornate vengono organizzate attività educative e creative, tutte legate alla mostra “Flowers”. L'obiettivo è coinvolgere le famiglie in momenti di scoperta e apprendimento, offrendo spazi di aggregazione e intrattenimento nel cuore del centro culturale.

Il Chiostro del Bramante rinnova la propria attenzione verso le famiglie con un programma ricco di attività educative e creative ispirate alla mostra “Flowers. Meravigliosa natura”. L’obiettivo è offrire a bambini e adulti un’esperienza coinvolgente che unisca arte e natura, all’interno di uno dei luoghi culturali più affascinanti di Roma. La proposta per la primavera e l’estate include le nuove Domeniche in famiglia, con il percorso “Piccoli Naturalisti”, e un ampio calendario di iniziative dedicate ai più piccoli. Domeniche in famiglia – “Piccoli Naturalisti”. Dal 19 aprile 2026, ogni domenica alle 10.30, prende il via un appuntamento pensato per le famiglie che desiderano esplorare la mostra con uno sguardo curioso e attento, proprio come dei piccoli naturalisti.🔗 Leggi su Funweek.it

Notizie correlate

Leggi anche: Flowers - Meravigliosa natura al Chiostro del Bramante

Leggi anche: Roma, al Chiostro del Bramante arriva “Flowers. Meravigliosa Natura”

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Roma, Domeniche in Famiglia al Chiostro del Bramante, presentato il programma per l'estate; Flowers. Meravigliosa Natura al Chiostro del Bramante: la mostra; Il Chiostro del Bramante rinnova il suo impegno con le famiglie -; Flowers – Meravigliosa Natura: la natura torna protagonista al Chiostro del Bramante di Roma.

chiostro del bramante al chiostro del bramanteAL CHIOSTRO DEL BRAMANTE LA NATURA CI INSEGNA A RALLENTAREAl Chiostro del Bramante, Flowers. Meravigliosa Natura ci accompagna in un percorso tra arte, ecologia e meraviglia che invita a rallentare. agoranews.it

chiostro del bramante al chiostro del bramanteL’ULTIMA SALA DI FLOWERS MERAVIGLIOSA NATURA : UN GIARDINO ROVESCIATONell’ultima sala di Flowers al Chiostro del Bramante, Meadow di Studio Drift trasforma fiori robotici, luce e musica in pura meraviglia. agoranews.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.