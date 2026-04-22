Domenica il Capodanno dell’Annunciazione nel borgo di Corneda

Domenica nel borgo di Corneda si terrà il Capodanno dell’Annunciazione, una tradizione che ricorda l’inizio dell’anno civile toscano prima della riforma del 1749. In questa occasione, le strade del paese saranno animate da passi, tamburi e voci che richiamano antiche usanze. Le pietre chiare di Corneda si preparano a risuonare di nuovo con i suoni e le voci di un tempo, in una celebrazione che si svolge ogni anno in questa data.

Le pietre chiare di Corneda torneranno a risuonare di passi, tamburi e voci antiche domenica quando il paese accoglierà il Capodanno dell’Annunciazione, che rievoca l’inizio dell’anno civile toscano prima della riforma del 1749. L’evento affonda le radici nella celebrazione dell’incarnazione di Gesù e nell’annuncio dell’Arcangelo Gabriele a Maria. Per secoli, in Toscana, il 25 marzo ha segnato l’inizio dell’anno civile. Corneda ha riportato questa tradizione in Lunigiana nel 2019. L’inaugurazione alle 10.45 con le autorità, poi il centro si animerà con mercatino medievale; gruppo storico Oste Malaspinaensis; Compagnia del Guiterno con gli...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica il Capodanno dell’Annunciazione nel borgo di Corneda Notizie correlate San Giovanni celebra il Capodanno dell’AnnunciazioneArezzo, 18 marzo 2026 – Il Comune di San Giovanni Valdarno ha presentato questa mattina il programma di iniziative dedicate al Capodanno... Concerto per il Capodanno dell’Annunciazione e l’ottavo centenario della morte di San FrancescoCampi Bisenzio, 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio si terrà un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Domenica il Capodanno dell’Annunciazione nel borgo di Corneda; Domenica 26 aprile torna il Capodanno dell’Annunciazione nel Borgo di Corneda; Capodanno dell’Annunciazione; A Marene torna il Nagar Kirtan: la comunità Sikh celebra il capodanno con il tradizionale corteo religioso. Concerto per il Capodanno dell’Annunciazione e l’ottavo centenario della morte di San FrancescoCampi Bisenzio, 20 marzo 2026 – Domenica 22 marzo alle 15 presso la Chiesa di San Giovanni Battista all’Autostrada a Campi Bisenzio si terrà un Concerto all’interno della Stagione Concertistica ... lanazione.it Effetto Capodanno cinese . Da manifestazione a opportunità: La sfida è farne motore turisticoPiazza delle Carceri domenica mattina era un colpo d’occhio che a Prato non si vedeva da tempo. Migliaia di persone assiepate davanti al Castello dell’Imperatore, telefoni alzati, bambini sulle spalle ... lanazione.it Camminata nel bosco, fiabe e musica: una domenica speciale per i bambini a Pianbosco. facebook Torniamo al Fila: domenica c'è #TorinoInter Le immagini dell'allenamento di oggi sul nostro canale YouTube youtu.be/thXLpOhepa0 x.com