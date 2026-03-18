San Giovanni celebra il Capodanno dell’Annunciazione

San Giovanni Valdarno ha annunciato il programma di eventi per il Capodanno dell’Annunciazione, una ricorrenza radicata nella storia locale. La città ha presentato questa mattina le attività previste, che comprendono iniziative di diverso genere e coinvolgono diverse discipline. L’obiettivo del Comune è offrire una serie di manifestazioni per celebrare questa ricorrenza tradizionale.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Il Comune di San Giovanni Valdarno ha presentato questa mattina il programma di iniziative dedicate al Capodanno dell’Annunciazione, una ricorrenza che affonda le radici nella storia toscana e che la città celebra con un palinsesto culturale multidisciplinare. Erano presenti il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, l’assessore alla cultura Fabio Franchi, Alison Salmon per il Museo della basilica di Santa Maria delle Grazie, Giuseppe d’Orsi e Pino Polcaro per l’associazione Natale nel mondo e, in collegamento per la Fondazione Muse Valentina Zucchi, anche direttrice del Museo delle Terre Nuove e e Giaele Monaci. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni celebra il Capodanno dell’Annunciazione Articoli correlati Leggi anche: San Giovanni Valdarno apre il 2026 tra Capodanno di Corsa e Capodanno in Musica Leggi anche: San Giovanni Valdarno celebra la Sangiovannese 1927 Tutti gli aggiornamenti su San Giovanni Temi più discussi: San Giovanni Bianco celebra il decennale della fioritura della Sacra Spina: le date; San Giovanni Valdarno celebra il Capodanno dell’Annunciazione con tre appuntamenti che intrecciano arte, musica e teatro; San Giovanni Montebello celebra le donne con un evento pubblico nel teatro parrocchiale; San Giovanni Montebello celebra le donne con un evento pubblico nel teatro parrocchiale. San Giovanni celebra il Capodanno dell’AnnunciazioneTre appuntamenti tra il 21 marzo e il 10 aprile al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie e al Museo delle Terre Nuove ... lanazione.it San Giovanni di Dio, 8 marzo 2026/ Oggi si celebra il fondatore dell’Ordine FatebenefratelliL'8 marzo è il giorno dedicato a San Giovanni di Dio, fondatore dell'Ordine ospedaliero Fatebenefratelli e Patrono degli infermieri. ilsussidiario.net San Giovanni Valdarno: Medea e Grete Samsa, donne oltre il silenzio - facebook.com facebook