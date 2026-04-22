I dolori alle ginocchia sono frequenti, specialmente oltre i 50 anni, e spesso si manifestano dopo aver camminato a passo sostenuto o praticato attività sportiva. Si tratta di un disturbo che può insorgere in diverse circostanze, coinvolgendo persone di varie età e livelli di attività fisica. Questi fastidi rappresentano una segnalazione comune di problemi articolari o muscolari che interessano la zona delle ginocchia.

Dolori alle ginocchia, una manifestazione che si presenta magari dopo una camminata a passo sostenuto oppure dopo una sessione sportiva. Una sintomatologia molto presente che può coinvolgere tutti, a ogni età, ma che può trasformarsi in un appuntamento ricorrente superata la soglia dei 50 anni. Il corpo, del resto, con il tempo subisce cambiamenti continui e, uno tra tanti, è legato all’usura delle articolazioni. Un processo inevitabile determinato dall’evoluzione dei tessuti, segno che la cartilagine inizia a perdere la sua naturale elasticità e idratazione. Il dolore può presentarsi per diversi motivi, ad esempio a causa di un’ attività sportiva praticata non adeguatamente che ha sollecitato nel modo sbagliato le articolazioni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dolori alle ginocchia, più comuni dopo i 50 anni: le possibili cause

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