stanchezza cronica 5 possibili cause dopo i 50 anni

Dopo i 50 anni, molte persone sperimentano un aumento della stanchezza che può durare a lungo. Il metabolismo subisce cambiamenti significativi e si verificano frequenti sbalzi ormonali, elementi che contribuiscono a questa condizione. Questi fattori sono riconosciuti come possibili cause di una sensazione di affaticamento persistente in questa fascia di età.

Dopo i 50 anni inevitabilmente il metabolismo cambia e si verificano dei frequenti sbalzi ormonali che possono provocare periodi di stanchezza cronica prolungati. Definita astenia questa condizione caratterizzata da affaticamento fisico e mentale può inevitabilmente influenzare la qualità delle proprie giornate. Questo perché provoca sonnolenza, difficoltà di concentrazione e attenzione, perdita di memoria, sbalzi di umore repentini che non consentono di portare al termine tutte le attività previste durante la giornata. A questi sintomi di natura psicologica si accompagna la difficoltà di svolgere movimenti fisici, crampi muscolari e la sensazione di sentirsi privi di forza, quasi esausti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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