Tumore al colon retto sotto i 50 anni | i segnali precoci da non sottovalutare i fattori di rischio le terapie possibili

Martina, una donna di 45 anni di Milano, ha scoperto di avere un tumore al colon retto durante un controllo di routine, dopo aver notato alcuni sintomi inesplorati.

Secondo AIGO, la sfida per il futuro in Italia è duplice: da un lato aumentare la partecipazione ai programmi di screening, che rappresentano lo strumento più efficace per ridurre mortalità e incidenza; dall'altro potenziare la ricerca genetica e l'identificazione precoce dei soggetti a rischio ereditario. In particolare, nella poliposi adenomatosa familiare il rischio di sviluppare un tumore del colon-retto raggiunge il 100%, spesso tra i 30 e i 40 anni, rendendo indispensabile una diagnosi precoce e un percorso di sorveglianza dedicato. «Prevenzione, informazione e ricerca restano le armi principali per contrastare una malattia che, se intercettata in tempo, può essere efficacemente sconfitta», conclude Cannizzaro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

La lotta contro il tumore al colon si fa più urgente, soprattutto tra i giovani.

