Dogane nuovo sistema antifrode AI | stretta su e-commerce e piccoli pacchi

Le dogane hanno introdotto un nuovo sistema antifrode basato sull’intelligenza artificiale per contrastare le spedizioni di e-commerce e i pacchi di piccole dimensioni. La decisione deriva dalla crescente quantità di pacchi provenienti da vendite online, che complicano i controlli tradizionali. In questo modo, le autorità sperano di individuare più facilmente eventuali frodi e traffici illeciti. Il sistema utilizza algoritmi avanzati per analizzare i dati e rilevare comportamenti sospetti in tempo reale.

L'adozione dell' intelligenza artificiale nei controlli doganali è vista come un possibile alleato per migliorare l'efficienza nell'individuare frodi e traffici illeciti. Per questo motivo l' Agenzia delle dogane e dei monopoli la recluta, a supporto dei funzionari. Questi, ovviamente, non smetteranno di prestare servizio ed esperienza nel campo della movimentazione di merci tra continenti, in un mercato altamente globalizzato e tecnologizzato. Tante merci a basso importo nascondono elusione di Iva. L'esplosione degli acquisti online, soprattutto di pacchi di valore inferiore ai 150 € provenienti da paesi extra-Ue come la Cina, mette sotto pressione i sistemi doganali europei e nazionali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Dogane, nuovo sistema antifrode AI: stretta su e-commerce e piccoli pacchi Ecommerce, con l'Ai delle Dogane caccia alle frodi anche sui piccoli pacchi L'Agenzia delle Dogane, guidata da Roberto Alesse, utilizza l'intelligenza artificiale per scovare le frodi anche nei pacchi di piccole dimensioni che arrivano dagli acquisti online. UE: Dazi su e-commerce da 2026, pacchi sotto i 150 euro non saranno più esenti. Impatto su venditori e consumatori. Dal 2026, i pacchi provenienti dall'estero e sotto i 150 euro non saranno più esenti da tasse.