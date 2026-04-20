A Napoli l’incontro dell’Associazione Livatino tra medici e magistrati Per la tutela della salute come diritto umano

Il 22 aprile 2026, nella Sala Valeriani al Gesù Nuovo di Napoli, si terrà un incontro organizzato dall’Associazione Livatino, coinvolgendo medici e magistrati. L’evento si focalizza sulla tutela della salute come diritto umano e coinvolge professionisti di diversi settori. La manifestazione mira a mettere in evidenza questioni legate alla tutela della persona, alla giustizia sociale e alla salute pubblica.

Il 22 aprile 2026, nella Sala Valeriani al Gesù Nuovo, Napoli ospita un incontro che non è solo un convegno, ma una presa di posizione: riportare al centro la persona, la salute, la giustizia sociale. Unico Medico al momento socio fondatore della Sezione di Napoli della nobile Associazione Giudice Rosario Livatino quale Premio Livatino 2017, ci sono anche io, che da vent’anni attraverso i territori più feriti della Campania non per osservare, ma per intervenire, denunciare, costruire consapevolezza. Io quale Medico sento di avere il dovere di ricordare a tutti i medici ippocratici che noi non siamo solo tecnici curanti magari con la migliore tecnologia possibile al momento: noi siamo Coscienza in cammino.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A Napoli l’incontro dell’Associazione Livatino tra medici e magistrati. Per la tutela della salute come diritto umano Notizie correlate "Storie di Vita. Diritto, Speranza e Umanità": nuovo incontro dell'associazione Donne ReggineSi terrà venerdì 27 marzo, alle ore 16:30, presso la sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, l’incontro dal titolo “Storie di Vita. Leggi anche: Rinnovato il direttivo dell’associazione “Amici del giudice Rosario Livatino”: ecco da chi è composto