Docenti assunti da elenchi regionali 2026 avranno il contratto a tempo indeterminato o la supplenza?
Durante un question time trasmesso il 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, il conduttore Andrea Carlino ha intervistato Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica. Al centro del dibattito ci sono stati gli elenchi regionali per le immissioni in ruolo e le modalità di contratto per i docenti assunti nel 2026. È stato affrontato il tema delle tipologie di contratto, tra contratto a tempo indeterminato e supplenza, con particolare attenzione alle procedure previste per l’anno di prova e formazione.
Nel question time del 20 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta in normativa scolastica, si è parlato degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo, spostando l'attenzione anche all'anno di prova e formazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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