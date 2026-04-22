Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di aprile – maggio 2026
Tra aprile e maggio 2026, i docenti avranno a disposizione cinque giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. La normativa stabilisce che ogni insegnante può usufruire di questo permesso, compatibilmente con le esigenze dell’istituto scolastico, per svolgere attività di formazione durante l’anno scolastico. Questa disposizione riguarda tutti i dipendenti della scuola e si applica in modo uniforme.
Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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