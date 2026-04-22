Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di aprile – maggio 2026

Tra aprile e maggio 2026, i docenti avranno a disposizione cinque giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. La normativa stabilisce che ogni insegnante può usufruire di questo permesso, compatibilmente con le esigenze dell’istituto scolastico, per svolgere attività di formazione durante l’anno scolastico. Questa disposizione riguarda tutti i dipendenti della scuola e si applica in modo uniforme.