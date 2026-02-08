Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di febbraio 2026

Nei prossimi mesi, i docenti avranno cinque giorni di esonero dal servizio all’anno per partecipare a congressi e convegni di formazione. Il Ministero ha stabilito che ogni insegnante può usufruire di questo diritto, compatibilmente con le esigenze della scuola. La novità riguarda le iniziative di aggiornamento che si svolgeranno a febbraio 2026.

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Formazione Docenti Docenti, 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. Gli appuntamenti di gennaio 2026 I docenti hanno diritto a cinque giorni di esonero dal servizio nell’anno scolastico per partecipare a congressi e convegni di formazione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Docenti, convegni con diritto all’assenza dal servizio a novembre 2025 La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Formazione Docenti Argomenti discussi: Permessi diritto studio 2026 docenti e ATA: sono retribuiti, criteri e modalità di fruizione [GUIDA con i Contratti regionali]; Card docenti, annunciata la riattivazione. Beneficio esteso anche al personale con contratto fino al termine delle attività didattiche; Carta docente cambia: meno soldi ma più servizi, arriva anche per i precari; Carta del Docente 2026, quando arriva il bonus? Le novità. Scuola, liceo o istituto tecnico? A Euroma2 tornano gli Open days: 5 giorni di incontri con i docentiDall'11 al 15 novembre 2025, Euroma2 ospita la X edizione degli Open Days, l’appuntamento dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie che si preparano a scegliere il percorso di ... roma.corriere.it Buongiorno. Per la convocazione di collegio docenti ci vogliono 5 giorni lavorativi o 5 giorni e basta In caso di consiglio ordinario (anche se non calendarizzato nel piano annuale delle attività dove tali collegi non vengono menzionati) se non ci sono questi 5 facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.