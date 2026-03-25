Docenti 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni Gli appuntamenti di marzo – maggio 2026

Da marzo a maggio 2026, i docenti avranno a disposizione cinque giorni di esonero dal servizio annuale per partecipare a congressi e convegni legati alla formazione. La normativa permette ai dipendenti di usufruire di questi giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio, per frequentare iniziative di aggiornamento e formazione professionale. Le date specifiche di tali appuntamenti sono indicate nel calendario previsto.

Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad iniziative di formazione, nei termini di seguito indicati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Docenti, 5 giorni di esonero dal servizio per partecipare a congressi e convegni. Gli appuntamenti di marzo 2026Formazione docenti: ciascun dipendente ha diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio, a 5 giorni per anno scolastico a partecipare ad... Altri aggiornamenti su Docenti 5 giorni di esonero dal... Temi più discussi: Mobilità docenti 2026/27: precedenza Legge 104 per assistenza al genitore disabile [Condizioni e chiarimenti]; Percorsi di specializzazione Indire, pubblicato l'elenco degli ammessi per possessori di titolo conseguito all'estero; Aumenti stipendiali docenti 2025/27 tra il 5 e il 6%, si parte da 110 euro fino a 185. Tutte le cifre. TABELLA; Mobilità 2026/27: guide, modulistica e bollettini ufficiali. Sostegno INDIRE, pubblicate le graduatorie per i triennalisti: 5 giorni di tempo per completare l’iscrizioneOggi, alle ore 13, sono scaduti i termini per presentare domanda di iscrizione ai percorsi INDIRE per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.Con Decreto n. 16352 del 20 marzo 2026 è stata d ... tecnicadellascuola.it Scuola, liceo o istituto tecnico? A Euroma2 tornano gli Open days: 5 giorni di incontri con i docentiDall'11 al 15 novembre 2025, Euroma2 ospita la X edizione degli Open Days, l’appuntamento dedicato agli studenti delle scuole medie e alle loro famiglie che si preparano a scegliere il percorso di ... roma.corriere.it Forza collega! #chiaramocchi #docenti #violenzanellescuole - facebook.com facebook Se il rinnovo del contratto Istruzione e Ricerca 2025-2027 dovesse essere firmato il 1° aprile 2026, gli effetti sugli stipendi di docenti e personale ATA non sarebbero immediati nello stesso giorno, ma nemmeno lontani nel tempo. Il meccanismo previsto d… x.com