Dl Ucraina | Sensi ' orrore emendamenti e Odg nostri alleati e vannacciani contro difesa Kiev'

Da iltempo.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Parlamento si discute di emendamenti e ordini del giorno che mettono in discussione il sostegno all’Ucraina. Mentre la Russia continua a colpire con morti e distruzione, alcuni politici italiani e i loro alleati si dividono sulla linea da tenere. La situazione resta tesa e il dibattito acceso.

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "In un giorno, l'ennesimo, in cui la Russia massacra l'Ucraina, con morti e distruzione, leggo di emendamenti e ordini del giorno di nostri 'alleati' e vannacciani contro la difesa dell'Ucraina, in aula in settimana. Mi chiedo con quale coraggio, quale coscienza. Provo orrore". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi. Puglia, assalto al portavalori in diretta. Terrore in strada: esplosioni e mitra . 🔗 Leggi su Iltempo.it

dl ucraina sensi orrore emendamenti e odg nostri alleati e vannacciani contro difesa kiev

© Iltempo.it - Dl Ucraina: Sensi, 'orrore emendamenti e Odg nostri alleati e vannacciani contro difesa Kiev'

Approfondimenti su Ucraina Difesa

Su Dl Ucraina mossa “vannacciani”, emendamento per stop proroga invio armi

In Parlamento, i deputati del gruppo “vannacciani” hanno presentato un emendamento al decreto Ucraina.

Prima sfida dei vannacciani sul dl Ucraina: «Vedremo quante assenze nella Lega»

Questa mattina Roberto Vannacci ha affrontato la prima vera sfida sul decreto Ucraina, chiedendo pubblicamente quante assenze ci saranno tra i deputati della Lega.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Decreto Ucraina, Salini: Provo disagio culturale per le parole di Vannacci

Video Decreto Ucraina, Salini: Provo disagio culturale per le parole di Vannacci

Ultime notizie su Ucraina Difesa

Ucraina: Sensi, 'balletto maggioranza su aiuti civili e non militari fa orrore'Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Il balletto della maggioranza sugli aiuti civili e non militari all’Ucraina sarebbe ridicolo se non fosse patetico. E tragico, considerate le drammatiche condizioni in cui ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.