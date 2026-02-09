Dl Ucraina | Sensi ' orrore emendamenti e Odg nostri alleati e vannacciani contro difesa Kiev'

In Parlamento si discute di emendamenti e ordini del giorno che mettono in discussione il sostegno all’Ucraina. Mentre la Russia continua a colpire con morti e distruzione, alcuni politici italiani e i loro alleati si dividono sulla linea da tenere. La situazione resta tesa e il dibattito acceso.

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "In un giorno, l'ennesimo, in cui la Russia massacra l'Ucraina, con morti e distruzione, leggo di emendamenti e ordini del giorno di nostri 'alleati' e vannacciani contro la difesa dell'Ucraina, in aula in settimana. Mi chiedo con quale coraggio, quale coscienza. Provo orrore". Lo scrive sui social il senatore del Pd Filippo Sensi.

In Parlamento, i deputati del gruppo “vannacciani” hanno presentato un emendamento al decreto Ucraina.

Questa mattina Roberto Vannacci ha affrontato la prima vera sfida sul decreto Ucraina, chiedendo pubblicamente quante assenze ci saranno tra i deputati della Lega.

Decreto Ucraina, Salini: Provo disagio culturale per le parole di Vannacci

