Dl Ucraina | Picierno ' emendamenti M5s Avs e Fn vergognosi campo largo come Vannacci?'

Oggi in Parlamento, M5S, AVS e i deputati di Futuro Nazionale hanno proposto emendamenti per bloccare la proroga degli aiuti militari all’Ucraina. Le proposte sono state giudicate vergognose da Picierno, che ha criticato duramente l’operato di questi gruppi politici. La discussione si anima mentre si avvicinano le decisioni importanti sul supporto militare al paese in guerra.

Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Oggi M5S, AVS e i deputati di Futuro Nazionale hanno presentato una serie di emendamenti per cancellare la proroga dell'invio di aiuti militari all'Ucraina. L'ennesima pagina vergognosa e preoccupante per il nostro Paese. Possibile che un pezzo del campo largo abbia le stesse posizioni di Vannacci?". Lo scrive sui social Pina Picierno, del Pd. Puglia, assalto al portavalori in diretta. Terrore in strada: esplosioni e mitra . 🔗 Leggi su Iltempo.it

Calenda attacca il Parlamento italiano, accusando AVS, M5S e Vannacci di votare contro gli aiuti all’Ucraina.

M5s, Avs e i deputati di Futuro Nazionale, tra cui il generale Vannacci, hanno presentato emendamenti per cancellare l’articolo che prolunga gli aiuti militari a Kiev.

Pina Picierno invita a sostenere raccolta fondi per l’Ucraina La vicepresidente del Parlamento europeo ed eurodeputata del Pd Pina Picierno ha pubblicamente chiesto di sostenere la campagna di raccolta fondi “SOS – Riscaldiamo l’Ucraina”, lanciata dall’as facebook

