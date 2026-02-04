Dl Sicurezza Mattarella frena su scudo e fermo preventivo Il governo lavora alle modifiche

Il governo sta lavorando a modifiche sul ddl Sicurezza, cercando di superare i dubbi sollevati da Mattarella. Il presidente della Repubblica ha frenato su alcune misure come lo scudo e il fermo preventivo, chiedendo di rivedere alcuni punti. I ministri e il premier stanno cercando un accordo, ma ancora non è chiaro quando il pacchetto potrà essere approvato. Nel frattempo, il governo affronta le proteste e le esigenze di chi chiede regole più chiare e più ferme.

Un colloquio per affrontare tutti i nodi ancora da sciogliere per poter dare il via libera al nuovo pacchetto Sicurezza su cui lavora il governo anche per rispondere ai fatti di Torino. Dopo settimane di interlocuzioni tra gli uffici di Palazzo Chigi e quelli del Colle, e alla vigilia del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano è salito al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio d'altronde è l'uomo che sin dall'inizio della legislatura la premier Giorgia Meloni ha incaricato di tenere i rapporti col Colle, in questo caso per mediare e arrivare a una soluzione il più possibile condivisa.

